Канада собралась передать Киеву американское ПВО

Канада приобретёт у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS, после чего передаст его Украине. Об этом заявила глава Минобороны страны Анита Ананд.

По её словам, в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым она напрямую услышала, что системы противовоздушной обороны представляют главный приоритет для Киева.

"Вот почему Канада закупит у США национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) для передачи её Украине", — рассказала руководитель военного ведомства Канады.