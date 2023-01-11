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10 января, 22:08

Канада собралась передать Киеву американское ПВО

Глава Минобороны Канады Ананд заявила о закупке у США ПВО NASAMS для Украины

Канада приобретёт у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS, после чего передаст его Украине. Об этом заявила глава Минобороны страны Анита Ананд.

По её словам, в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым она напрямую услышала, что системы противовоздушной обороны представляют главный приоритет для Киева.

"Вот почему Канада закупит у США национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) для передачи её Украине", — рассказала руководитель военного ведомства Канады.

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Ранее сообщалось, что власти Швеции намерены передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer. При этом глава МИД страны Тобиас Билльстрём не указал сроки поставок вооружения Киеву.

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Wikipedia / Soldatnytt

Иван Косицын

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