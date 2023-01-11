Канада собралась передать Киеву американское ПВО
Глава Минобороны Канады Ананд заявила о закупке у США ПВО NASAMS для Украины
Канада приобретёт у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS, после чего передаст его Украине. Об этом заявила глава Минобороны страны Анита Ананд.
По её словам, в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым она напрямую услышала, что системы противовоздушной обороны представляют главный приоритет для Киева.
"Вот почему Канада закупит у США национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) для передачи её Украине", — рассказала руководитель военного ведомства Канады.
Ранее сообщалось, что власти Швеции намерены передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer. При этом глава МИД страны Тобиас Билльстрём не указал сроки поставок вооружения Киеву.
Wikipedia / Soldatnytt