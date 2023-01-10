Швеция решила поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer

Власти Швеции намерены передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма.

"Выступая перед журналистами, господин Билльстрём сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада и Швеция должна внести свой вклад", — отметил телеканал.

Как уточняется, в интервью шведскому изданию Expressen Билльстрём подтвердил решение о поставках Киеву САУ Archer.

"Вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим", — заявил шведский министр.