Глава МИД ФРГ Бербок посетила Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков и заверила украинские власти, что Германия продолжит поставлять вооружение ВСУ. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV, уточнив, что министр иностранных дел стала первой из членов кабмина своей страны, кто приехал на восток Украины после начала СВО.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

"По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и прежде всего услышать жителей", — цитирует дипломата пресс-служба МИД ФРГ.

Бербок подчеркнула, что украинцы могут положиться на "солидарность и поддержку" Берлина, которые выражаются в отправке генераторов, трансформаторов, горючего, одеял, а также "сюда относятся новые поставки оружия, в которых нуждается Украина".