Глава МИД ФРГ Бербок посетила Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков и заверила украинские власти, что Германия продолжит поставлять вооружение ВСУ. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV, уточнив, что министр иностранных дел стала первой из членов кабмина своей страны, кто приехал на восток Украины после начала СВО.
"По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и прежде всего услышать жителей", — цитирует дипломата пресс-служба МИД ФРГ.
Бербок подчеркнула, что украинцы могут положиться на "солидарность и поддержку" Берлина, которые выражаются в отправке генераторов, трансформаторов, горючего, одеял, а также "сюда относятся новые поставки оружия, в которых нуждается Украина".
Ранее сообщалось, что США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow, что указано в документах о новой военной помощи Киеву. Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и способен перехватить даже самолёты.