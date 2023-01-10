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10 января, 16:27

Глава МИД ФРГ Бербок посетила Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине

<p>Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1612839384105074689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DmytroKuleba</a></p>

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков и заверила украинские власти, что Германия продолжит поставлять вооружение ВСУ. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV, уточнив, что министр иностранных дел стала первой из членов кабмина своей страны, кто приехал на восток Украины после начала СВО.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Фото © Twitter / DmytroKuleba

"По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и прежде всего услышать жителей", цитирует дипломата пресс-служба МИД ФРГ.

Бербок подчеркнула, что украинцы могут положиться на "солидарность и поддержку" Берлина, которые выражаются в отправке генераторов, трансформаторов, горючего, одеял, а также "сюда относятся новые поставки оружия, в которых нуждается Украина".

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Ранее сообщалось, что США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow, что указано в документах о новой военной помощи Киеву. Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и способен перехватить даже самолёты.

Татьяна Миссуми

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