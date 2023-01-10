В Думе призвали экранизировать рассказы Гайдара и русские сказки после успеха "Чебурашки"

В русской культуре много хороших и правильных сюжетов, которые могли бы лечь в основу фильмов для детей, тем более что закон разрешает их финансирование из бюджета РФ. Об этом Лайфу сказала депутат Госдумы Елена Драпеко, предложив развить успех новинки отечественного проката комедии "Чебурашка".

"Думаю, что у нас в нашем багаже есть и много других фильмов, которые можно было бы заново перевыпустить на экран в новой интерпретации. Это и русские сказки, это и рассказы Аркадия Гайдара, которые воспитывают патриотизм и чувство любви к Родине у российских детей", — сказала она.

По её мнению, высокие рейтинги фильма про ушастого любимца детей доказали, что зрители соскучились по качественному российскому кино. К тому же лента вышла в удачное время, новогодние праздники располагают к семейным походам в кинотеатры. Драпеко подчеркнула, что, несмотря на всем известный сюжет, у создателей получилось сделать абсолютно свежий проект, но который сохранил основную идею — добро, соучастие и самоотверженность всегда побеждают зло.