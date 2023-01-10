Блогерше грозит до года колонии за "голую" фотосессию у храма в Москве

В отношении тату-модели Полины Фейс возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщили в Головинском суде Москвы. По этой статье ей могут грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Моругиной П.Д., возбуждённое по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дата заседания по нему пока не назначена", — цитирует пресс-службу суда ТАСС.