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Регион
Опубликовано 10 января 2023, 16:02
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Латвия назвала одной из своих целей "разгром России"

Глава МИД Латвии Ринкевич назвал "разгром России" одним из приоритетов политики республики

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в докладе правительству о проделанной работе и деятельности республики во внешней политике указал, что "разгром России" — в интересах страны. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на документ.

Ринкевич утверждает во введении, что украинский конфликт "оказал существенное влияние на международную повестку дня, усугубил существующие вызовы безопасности и стабильности". Как подчёркивает докладчик, Россия не скрывает, что рассматривает его не только как противостояние с Киевом, "но и как конфликт с Западом в целом".

"В этих условиях в стратегических интересах Латвии — разгром России", — подытожил министр иностранных дел республики.

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Ранее Лайф писал, что в Латвии хотят приостановить закон о репатриации из-за россиян. Данный документ вступил в силу в 1995 году, целью его принятия было создание условий для переезда в республику лиц латышского происхождения.

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Ирина Фальке
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