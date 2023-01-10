Латвия назвала одной из своих целей "разгром России"
Глава МИД Латвии Ринкевич назвал "разгром России" одним из приоритетов политики республики
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в докладе правительству о проделанной работе и деятельности республики во внешней политике указал, что "разгром России" — в интересах страны. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на документ.
Ринкевич утверждает во введении, что украинский конфликт "оказал существенное влияние на международную повестку дня, усугубил существующие вызовы безопасности и стабильности". Как подчёркивает докладчик, Россия не скрывает, что рассматривает его не только как противостояние с Киевом, "но и как конфликт с Западом в целом".
"В этих условиях в стратегических интересах Латвии — разгром России", — подытожил министр иностранных дел республики.
Ранее Лайф писал, что в Латвии хотят приостановить закон о репатриации из-за россиян. Данный документ вступил в силу в 1995 году, целью его принятия было создание условий для переезда в республику лиц латышского происхождения.
Shutterstock