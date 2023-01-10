Подполковник МВД по Москве трагически погиб в ледяной реке в Кабардино-Балкарии
Подполковник МВД по Москве погиб в Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая
Подполковник МВД России Хабас Ципинов. Обложка © Mash
В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики погиб подполковник УМВД России по Москве Хабас Ципинов. Как пишет Mash, в регионе он гостил у родственников.
Поиски подполковника Ципинова. Видео © Mash
Трагедия произошла случайно: 50-летний полицейский вышел подышать свежим воздухом, оступился и упал в скованную льдом реку. На место вызвали спасателей, но было уже поздно. Ципинова удалось достать из воды, но он уже был мёртв. Полицейский был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и двое детей.
Ранее стало известно, что первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет. Он принимал активное участие в борьбе с ГКЧП и лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова.