Подполковник МВД по Москве трагически погиб в ледяной реке в Кабардино-Балкарии

В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики погиб подполковник УМВД России по Москве Хабас Ципинов. Как пишет Mash , в регионе он гостил у родственников.

Трагедия произошла случайно: 50-летний полицейский вышел подышать свежим воздухом, оступился и упал в скованную льдом реку. На место вызвали спасателей, но было уже поздно. Ципинова удалось достать из воды, но он уже был мёртв. Полицейский был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и двое детей.