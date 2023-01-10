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10 января, 15:56

Подполковник МВД по Москве трагически погиб в ледяной реке в Кабардино-Балкарии

Подполковник МВД по Москве погиб в Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая

<p>Подполковник МВД России Хабас Ципинов. Обложка © <a href="https://t.me/mash_gor/2922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Подполковник МВД России Хабас Ципинов. Обложка © Mash

В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики погиб подполковник УМВД России по Москве Хабас Ципинов. Как пишет Mash, в регионе он гостил у родственников.

Поиски подполковника Ципинова. Видео © Mash

Трагедия произошла случайно: 50-летний полицейский вышел подышать свежим воздухом, оступился и упал в скованную льдом реку. На место вызвали спасателей, но было уже поздно. Ципинова удалось достать из воды, но он уже был мёртв. Полицейский был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и двое детей.

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Ранее стало известно, что первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет. Он принимал активное участие в борьбе с ГКЧП и лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова.

Матвей Шандрыголов

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