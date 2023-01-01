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1 января, 18:00

Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет

<p>Виктор Иваненко. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов</p>

Виктор Иваненко. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

В возрасте 75 лет умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, сообщил в своём телеграм-канале глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991 года. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова",  написал парламентарий и выразил соболезнования родным покойного.

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Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов скончался в госпитале имени Бурденко. Он умер на 70-м году жизни.

Андрей Бражников
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