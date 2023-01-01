Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет

В возрасте 75 лет умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, сообщил в своём телеграм-канале глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991 года. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова", — написал парламентарий и выразил соболезнования родным покойного.