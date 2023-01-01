Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы

Самыми популярными направлениями для россиян в январе стали Москва, Сочи и Турция. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА "Новости".

Специалисты проанализировали направления, куда россияне хотели отправиться в первом месяце 2023 года. Для анализа был выбран период с 1 по 31 января. Согласно результатам, путешественники чаще всего ищут билеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

"Интересуются российскими городами 55% пользователей, остальные рассматривают заграничные страны", — рассказали эксперты.

По оценке аналитиков, среди заграничных направлений самым ходовым в январе станет Турция. Также туристы рассматривают в качестве вариантов Ереван и Пхукет.