Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы
OneTwoTrip: Россияне активно интересуются перелётами в январе в Москву, Сочи и Турцию
Самыми популярными направлениями для россиян в январе стали Москва, Сочи и Турция. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА "Новости".
Специалисты проанализировали направления, куда россияне хотели отправиться в первом месяце 2023 года. Для анализа был выбран период с 1 по 31 января. Согласно результатам, путешественники чаще всего ищут билеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
"Интересуются российскими городами 55% пользователей, остальные рассматривают заграничные страны", — рассказали эксперты.
По оценке аналитиков, среди заграничных направлений самым ходовым в январе станет Турция. Также туристы рассматривают в качестве вариантов Ереван и Пхукет.
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Ранее Лайф писал, что эксперты назвали автотур самой распространённой тематикой для новогоднего путешествия у россиян. Также популярностью в зимние каникулы пользуются гастротуры. Попробовать необычные блюда стремится каждый пятый (20%) путешественник.