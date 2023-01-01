Европе предсказали ещё более "суровую зиму" без российского топлива

Европейские страны, которые стремятся обрести независимость от российских энергоресурсов, в скором времени могут столкнуться с "более суровой" зимой. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её словам, в дальнейшем энергетическая ситуация будет только ухудшаться.

"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядёт суровая зима, и возможно, что следующая будет ещё суровее, но независимость [от поставок российских энергоносителей] наступит. Это случится", — сказала она.