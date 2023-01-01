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1 января, 17:24

Европе предсказали ещё более "суровую зиму" без российского топлива

Глава МВФ Георгиева: Без российского топлива Европу ждёт "суровая зима"

Европейские страны, которые стремятся обрести независимость от российских энергоресурсов, в скором времени могут столкнуться с "более суровой" зимой. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её словам, в дальнейшем энергетическая ситуация будет только ухудшаться.

"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядёт суровая зима, и возможно, что следующая будет ещё суровее, но независимость [от поставок российских энергоносителей] наступит. Это случится", — сказала она.

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Ранее Лайф писал о том, что на фоне сильных холодов и возросшей нагрузки на сети в штате Нью-Йорк граждан США призвали экономить электричество, газ и тепло. Также известно, что морозы и замёрзшие трубы обрушили добычу природного газа в США. Поставки голубого топлива в Штатах за сутки сократились на 2,8 миллиона кубометров, что составляет около 10% от всего объёма.

Обложка ©

Freepik

Оксана Попова

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