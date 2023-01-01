Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луле да Силве письменное послание лидера России Владимира Путина. Об этом сенатор рассказала в беседе с журналистами.

"Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждём в Москве, как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию", — сказала Матвиенко по итогам визита в Бразилию.