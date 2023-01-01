Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина
Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии Луле да Силве послание Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луле да Силве письменное послание лидера России Владимира Путина. Об этом сенатор рассказала в беседе с журналистами.
"Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждём в Москве, как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию", — сказала Матвиенко по итогам визита в Бразилию.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии.
ТАСС / Сергей Савостьянов