Вышел анонс долгожданного продолжения "Папиных дочек"
СТС опубликовал трейлер нового сезона сериала "Папины дочки"
Телеканал СТС опубликовал анонс долгожданного продолжения ситкома "Папины дочки". В ролике героини сериала спорят, как лучше украсить ёлку к Новому году, а отец семейства, роль которого играет Андрей Леонов, их успокаивает.
Анонс нового сезона сериала "Папины дочки". Видео © VK / СТС
В ролике также можно увидеть Елизавету Арзамасову в образе Галины Сергеевны и Мирославу Карпович, которая сыграла Машу. В тизере слышно и голос Даши (Анастасии Сиваевой), однако авторы предпочли не показывать её. Некоторые пользователи считают, что актриса отказалась от участия в проекте, однако героиня всё-таки будет в новом сезоне. Точная дата выхода первой серии пока неизвестна.
Как уже писал Лайф, создатели сериала "Папины дочки" решились снять его продолжение спустя десять лет, режиссёром выступил Александр Жигалкин. Всё началось с того, что Арзамасова намекнула в соцсетях об участии в съёмках. Она опубликовала фото первых листов сценария ленты, подписав его текстом "Кажется, что-то намечается". При этом Жени Васнецовой, Пуговки и Полежайкина в продолжении знаменитого сериала не будет.
VK / СТС