НАТО вскоре может принудить Зеленского к миру с Россией, пишут СМИ
CNN: НАТО может принудить Зеленского пойти на мир с РФ из-за поставок оружия
Страны – члены НАТО в скором времени могут лишиться терпения из-за бесконечных поставок оружия Киеву и принудить Украину пойти на мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал эксперт CNN Ник Патон Уолш.
"Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире", — сказано в публикации.
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Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский к диалогу не готов. Министр подчеркнул, что Россия не намерена вести с кем-либо переговоры на основе так называемой формулы мира, предложенной украинским лидером.
ТАСС / Zuma