Страны – члены НАТО в скором времени могут лишиться терпения из-за бесконечных поставок оружия Киеву и принудить Украину пойти на мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал эксперт CNN Ник Патон Уолш.

"Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире", — сказано в публикации.