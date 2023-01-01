Эксперт дал совет, как не "убить" кузов автомобиля мойкой высокого давления

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля моечным аппаратом, необходимо правильно им пользоваться. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он подчеркнул, что относиться к такому покрытию нужно бережно, поскольку оно постоянно подвергается отрицательному воздействию внешней среды.

"Для того чтобы мойкой высокого давления не повредить краску на машине, необходимо распылять воду под углом 25–45 градусов с расстояния не менее 30 сантиметров", — сказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Специалист объяснил, что во время мойки под давлением краска расщепляется на слои, если покраска некачественная. Поэтому, чтобы покрытие прослужило дольше, пренебрегать этими правилами не стоит.

Также он добавил, что может повредить эмаль и шампунь, используемый при мойке авто. Он содержит щёлочь, которая способна привести к потускнению краски.