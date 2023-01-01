Российским пенсионерам напомнили о повышении пенсий с 1 января

Страховые пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8% в рамках ежегодной индексации. Как рассказали в пресс-службе Министерства труда, в среднем размер выплат составит 21 864 рубля.

"С 1 января страховые пенсии увеличены ещё на 4,8 процента. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учётом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля", — сообщили в ведомстве.

Также Минтруда напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году установлен на уровне 7567 рублей.