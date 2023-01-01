В Московской области в новогоднюю ночь родилось 27 детей, 13 мальчиков и 14 девочек. Как сообщили в Минздраве Подмосковья, первым на свет появился мальчик в перинатальном центре Щёлкова. Малыш весом 2,6 килограмма и ростом 50 сантиметров родился в 0:15.

"В нашем регионе созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорождённым. Вне зависимости от праздников и времени суток вас ждут забота, комфортные условия и внимание", — подчеркнула первый зампредседателя кабмина Подмосковья Светлана Стригункова.

Кроме того, для жителей работает единый кол-центр "Стань мамой в Подмосковье". Эксперты помогут решить вопросы, связанные, в частности, с документами в роддом и записью на приём к специалисту.