"Важно хорошо пропотеть": Эксперт объяснила пользу бани при похмелье

Посещать баню полезно даже при похмелье, так как поход в парную при интоксикации запускает работу почек. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала профессиональная банщица Ирина Гордеева. По её словам, при плохом самочувствии не стоит мучать себя высокими температурами, достаточно находиться на нижней полке.

"Важно хорошо пропотеть, для этого достаточно 50–60 градусов при верном соотношении температуры и влажности", — подчеркнула эксперт.

В перерывах между заходами в парную лучше пить травяные настои. Так, подойдёт чай из имбиря — он помогает очистить организм от токсинов и выводит лишнюю жидкость. А при выборе эфирных масел для ингаляции в бане важно обратить внимание на их качество. При этом дышать ими специалист советует в комнате отдыха, можно капнуть несколько капель в ароматическую лампу.