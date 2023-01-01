Оливье с кукурузой под "Операцию "Ы": Как экипаж МКС встретил Новый год

Члены экипажа МКС встретили Новый, 2023 год с самодельными тортом и оливье. Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин рассказал, что вместе с коллегами — Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной — праздничный салат удалось приготовить, даже несмотря на проблемы с ингредиентами.

Торт и оливье, которые приготовили члены экипажа МКС перед Новым годом. Фото © Telegram / ТАСС

Дело в том, что на станции закончился зелёный горошек, поэтому его пришлось заменить на кукурузу. После новогодних хлопот космонавты из РФ вместе с астронавтами NASA собрались в российском сегменте МКС и отметили праздник.

"Посмотрели фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", астронавты тоже посмеялись. Много общались, делились традициями русского Нового года", — приводит ТАСС слова Петелина.

Стоит добавить, что перед торжеством космонавты провели на станции "генеральную" уборку и украсили российский сегмент.