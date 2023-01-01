Украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

В результате атаки артиллерии ВС РФ украинские войска потеряли более 150 человек. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары наносились по подразделениям 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 111-й бригады территориальной обороны в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — уточнил Конашенков.

Кроме военнослужащих убитыми и ранеными противник потерял за сутки на этом направлении бронетранспортёр и два пикапа.