Украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек в ЛНР на Краснолиманском направлении
В результате атаки артиллерии ВС РФ украинские войска потеряли более 150 человек. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары наносились по подразделениям 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 111-й бригады территориальной обороны в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.
"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — уточнил Конашенков.
Кроме военнослужащих убитыми и ранеными противник потерял за сутки на этом направлении бронетранспортёр и два пикапа.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. В результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.
ТАСС / Юрий Смитюк