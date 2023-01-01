ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января 2023, 13:11
6203

Украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек в ЛНР на Краснолиманском направлении

В результате атаки артиллерии ВС РФ украинские войска потеряли более 150 человек. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары наносились по подразделениям 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 111-й бригады территориальной обороны в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — уточнил Конашенков.

Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники
Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники

Кроме военнослужащих убитыми и ранеными противник потерял за сутки на этом направлении бронетранспортёр и два пикапа.

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. В результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.

BannerImage

ТАСС / Юрий Смитюк

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar