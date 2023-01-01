Эксперт рассказал, что опаснее — санки, тюбинг или ледянки

Среди ледянок, ватрушек и санок катание на последних может быть более травмоопасным. Об этом рассказал каскадёр Сергей Гуровень.

"Как показали всё-таки наши натурные испытания, саночки — более опасный вид транспорта, спуска. Не для горок, если только для очень, очень, очень пологих", — сказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Если кататься на ледянках, можно легко получить травму копчика. Зато в этом случае куда проще применить контролируемое падение, например упасть на бок. Легко повредиться и при катании на ватрушках. Важно помнить, что на них нельзя ездить вместе с ребёнком на руках и паровозиком.

Одни из самых распространённых увечий при неудачном катании с горок — это переломы рук и ног, травмы головы, а также органов брюшной и грудной полости. По этой причине специалисты рекомендуют внимательно осматривать спуск перед катанием. Нужно убедиться, что трасса свободна и чиста от пеньков, кустов и деревьев, а угол наклона спуска не должен превышать 20 градусов.