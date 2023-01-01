Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, дроны сбили в районе города Джанкоя (Крым) и села Цаповка (Белгородская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зелёный Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", — уточнил он.