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Опубликовано 1 января 2023, 12:51
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Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники

Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ, в том числе в Крыму и Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, дроны сбили в районе города Джанкоя (Крым) и села Цаповка (Белгородская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зелёный Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", — уточнил он.

В ДНР уничтожены две польские самоходные гаубицы Krab
В ДНР уничтожены две польские самоходные гаубицы Krab

Ранее Лайф писал о том, что в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ.

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ТАСС / Виталий Невар

Илья Суриков
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