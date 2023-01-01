Российские войска в ДНР уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ
В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также добавил, что российские военные ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
"В районе населённого пункта Камышевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ. В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50", — уточнил он.
По словам представителя ведомства, ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ рядом с населённым пунктом Мирное Запорожской области.
Ранее Лайф писал о том, что в ДНР истребительная авиация Вооружённых сил РФ сбила два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины.
ТАСС / Андрей Рубцов