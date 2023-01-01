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1 января, 12:31

В ДНР уничтожены две польские самоходные гаубицы Krab

Российские бойцы уничтожили две польские гаубицы Krab, из которых ВСУ обстреливали Донецк

ВС РФ уничтожили две польские самоходные гаубицы AHS Krab, из которых украинские военные наносили удары по Донецку. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых вёлся обстрел жилых кварталов населённых пунктов Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Кроме того, в районе населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожены две гаубицы Д-20 украинского производства.

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Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк. В ходе боевых действий российские солдаты также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика".

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Осипов

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