ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января 2023, 12:31
4985

В ДНР уничтожены две польские самоходные гаубицы Krab

Российские бойцы уничтожили две польские гаубицы Krab, из которых ВСУ обстреливали Донецк

ВС РФ уничтожили две польские самоходные гаубицы AHS Krab, из которых украинские военные наносили удары по Донецку. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых вёлся обстрел жилых кварталов населённых пунктов Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Кроме того, в районе населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожены две гаубицы Д-20 украинского производства.

Более 80 военных РФ вернулись из украинского плена в канун Нового года
Более 80 военных РФ вернулись из украинского плена в канун Нового года

Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк. В ходе боевых действий российские солдаты также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика".

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Польша
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar