Российские удары сорвали планы атак Киева на Россию, уничтожив места запуска беспилотников
Минобороны РФ сообщило об ударах по стоянкам хранения и местам запуска беспилотников ВСУ
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"31 декабря 2022 года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации", — рассказал он.
Конашенков указал, что цель удара была успешно достигнута. По его словам, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о новых потерях ВСУ. Так, Вооружённым силам России удалось уничтожить более 50 украинских военных на Купянском направлении, а также истребить две боевые бронированные машины и три пикапа.
ТАСС / Андрей Рубцов