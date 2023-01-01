Российские удары сорвали планы атак Киева на Россию, уничтожив места запуска беспилотников

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"31 декабря 2022 года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации", — рассказал он.

Конашенков указал, что цель удара была успешно достигнута. По его словам, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".