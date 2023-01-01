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Регион
Опубликовано 1 января 2023, 12:27
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Российские удары сорвали планы атак Киева на Россию, уничтожив места запуска беспилотников

Минобороны РФ сообщило об ударах по стоянкам хранения и местам запуска беспилотников ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"31 декабря 2022 года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации", — рассказал он.

Конашенков указал, что цель удара была успешно достигнута. По его словам, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".

Российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк
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Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о новых потерях ВСУ. Так, Вооружённым силам России удалось уничтожить более 50 украинских военных на Купянском направлении, а также истребить две боевые бронированные машины и три пикапа.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Оксана Попова
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