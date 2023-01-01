В МВД рассказали, как в России прошла новогодняя ночь

Новогодняя ночь прошла в России без происшествий. Как рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, в праздничных мероприятиях приняло участие свыше 1,6 миллиона человек.

"Нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", — отметила она.

За порядком следили свыше 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел. К этой работе также привлекались представители Росгвардии, участники общественных организаций и члены частных охранных структур.