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1 января, 11:17

Пожарные полностью потушили возгорание в московском ресторане "Тарас Бульба"

Возгорание в ресторане "Тарас Бульба" в 1-м Волконском переулке в Москве полностью потушено. В распоряжении Лайфа есть кадры работы сотрудников экстренных служб. По данным источника, пожар был ликвидирован в 13:39.

Пожарные тушат возгорание в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Видео © LIFE

По результатам замеров лаборатории, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Данных о пострадавших пока не поступало.

Жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" в центре Москвы эвакуируют

Жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" в центре Москвы эвакуируют

Напомним, трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба" загорелся утром 1 января. По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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