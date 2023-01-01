Пожарные полностью потушили возгорание в московском ресторане "Тарас Бульба"
Возгорание в ресторане "Тарас Бульба" в 1-м Волконском переулке в Москве полностью потушено. В распоряжении Лайфа есть кадры работы сотрудников экстренных служб. По данным источника, пожар был ликвидирован в 13:39.
Пожарные тушат возгорание в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Видео © LIFE
По результатам замеров лаборатории, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Данных о пострадавших пока не поступало.
Напомним, трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба" загорелся утром 1 января. По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.
LIFE