В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку

В Кировске Ленинградской области водитель каршеринга сбил 34-летнюю женщину с детьми. В результате аварии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Мужчина 1998 года рождения, ранее лишённый водительских прав, управляя автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, двигаясь по дворовой территории у д. 18 по ул. Новой, совершил столкновение с пешеходами и припаркованным транспортным средством", — сказано в сообщении.

В результате трагедии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Мама ребят получила перелом ноги. Как пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель, предположительно, был пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а в момент прибытия полиции от него сильно пахло алкоголем.