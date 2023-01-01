В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку
Лишённый прав водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку в Ленобласти
В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнего ребёнка. Обложка © t.me / Прокуратура Ленинградской области
В Кировске Ленинградской области водитель каршеринга сбил 34-летнюю женщину с детьми. В результате аварии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации. Об этом сообщила региональная прокуратура.
"Мужчина 1998 года рождения, ранее лишённый водительских прав, управляя автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, двигаясь по дворовой территории у д. 18 по ул. Новой, совершил столкновение с пешеходами и припаркованным транспортным средством", — сказано в сообщении.
В результате трагедии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Мама ребят получила перелом ноги. Как пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель, предположительно, был пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а в момент прибытия полиции от него сильно пахло алкоголем.
Ранее Лайф писал, что трое детей погибли в результате ДТП с легковушкой и фурой в Кандалакшском районе Мурманской области, ещё два человека получили травмы. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".