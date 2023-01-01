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1 января, 11:11

В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку

Лишённый прав водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку в Ленобласти

<p>В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнего ребёнка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/lenobl_prok/891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Ленинградской области</a></p>

В Ленобласти пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнего ребёнка. Обложка © t.me / Прокуратура Ленинградской области

В Кировске Ленинградской области водитель каршеринга сбил 34-летнюю женщину с детьми. В результате аварии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Мужчина 1998 года рождения, ранее лишённый водительских прав, управляя автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, двигаясь по дворовой территории у д. 18 по ул. Новой, совершил столкновение с пешеходами и припаркованным транспортным средством", — сказано в сообщении.

В результате трагедии погибла пятилетняя девочка, её трёхлетний брат находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Мама ребят получила перелом ноги. Как пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель, предположительно, был пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а в момент прибытия полиции от него сильно пахло алкоголем.

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Оксана Попова

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