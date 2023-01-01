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1 января, 08:17
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Жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" в центре Москвы эвакуируют

<p>Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Обложка © LIFE</p>

Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Обложка © LIFE

В центре Москвы началась эвакуация жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" из-за вспыхнувшего пожара. Как узнал Лайф, из здания вывели десять человек.

Трёхэтажный ресторан находится в самом центре Москвы по адресу 1-й Волконский переулок. Пожар вспыхнул сегодня утром, что послужило его причиной, пока неизвестно.

Напомним, утром 1 января в центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба". По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Площадь возгорания достигла почти двухсот квадратных метров.

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Оксана Попова

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