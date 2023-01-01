Жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" в центре Москвы эвакуируют

В центре Москвы началась эвакуация жильцов дома у ресторана "Тарас Бульба" из-за вспыхнувшего пожара. Как узнал Лайф, из здания вывели десять человек.

Трёхэтажный ресторан находится в самом центре Москвы по адресу 1-й Волконский переулок. Пожар вспыхнул сегодня утром, что послужило его причиной, пока неизвестно.