Диетолог рассказала, как правильно выбрать торт

В покупных тортах должны быть натуральные ингредиенты, так так тогда они менее опасны для здоровья человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"В составе должны быть натуральные ингредиенты. Если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным", — отметила она в беседе с RT.

Все составляющие сладкого лакомства должны быть качественными, продолжила специалист. Например, нужно избегать десертов, в которых есть такие ингредиенты, как сахарозаменитель и растительные жиры.

Диетолог предложила в качестве альтернативы торт, сделанный самостоятельно. Есть и другой вариант — купить десерт из фруктов и желатина или же из желе, чтобы в нём были фрукты и мороженое. Бережная также рекомендовала обычные фрукты в качестве десерта.