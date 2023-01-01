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1 января, 07:22

Диетолог рассказала, как правильно выбрать торт

Диетолог Бережная рекомендовала полезные домашние торты вместо покупных

В покупных тортах должны быть натуральные ингредиенты, так так тогда они менее опасны для здоровья человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"В составе должны быть натуральные ингредиенты. Если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным", — отметила она в беседе с RT.

Все составляющие сладкого лакомства должны быть качественными, продолжила специалист. Например, нужно избегать десертов, в которых есть такие ингредиенты, как сахарозаменитель и растительные жиры.

Названы самые вредные сочетания продуктов, "десертом" к которым станут гастрит и отравление

Названы самые вредные сочетания продуктов, "десертом" к которым станут гастрит и отравление

Диетолог предложила в качестве альтернативы торт, сделанный самостоятельно. Есть и другой вариант — купить десерт из фруктов и желатина или же из желе, чтобы в нём были фрукты и мороженое. Бережная также рекомендовала обычные фрукты в качестве десерта.

Ранее кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран в беседе с Лайфом назвал десерты, которые можно есть при похудении.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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