Проигравшая суд экс-жена Аршавина встречает Новый год с долгами

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса встречает Новый год с долгами: после разрыва со спортсменом на неё подала в суд экс-свекровь Татьяна Ивановна. Как узнал StarHit, на данный момент она должна выплатить почти 51 000 рублей по кредиту.

После развода с футболистом Алиса Аршавина (Казьмина) столкнулась со множеством трудностей. Так, она заболела серьёзным заболеванием, которое изменило её внешность до неузнаваемости. Более того, по воле матери бывшего мужа оказалась в суде: Татьяна Ивановна настаивала на том, что экс-невестка незаконно жила в её квартире, и требовала выплатить компенсацию.

Суд встал на сторону матери Аршавина, которая настаивала на компенсации в 1 920 000 рублей за незаконное проживание в её квартире. На данный момент долг Казьминой составляет более 50 000 рублей. Неизвестно, удастся ли ей его выплатить. Стоит заметить, что женщина перестала делиться подробностями своей жизни в социальных сетях: она удалила почти все фотографии и закрыла профили. На связь с подписчиками она также не выходит.

"Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили всё общение. У неё была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Теперь же Алиса отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Ей справедливо дали по носу за все выкрутасы", — говорила Татьяна Ивановна в беседе с порталом.