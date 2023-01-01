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1 января, 06:45

Проигравшая суд экс-жена Аршавина встречает Новый год с долгами

Проигравшая суд экс-свекрови Алиса Аршавина встречает Новый год с долгами

<p>Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / arshavina_alisia_7</p>

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / arshavina_alisia_7

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса встречает Новый год с долгами: после разрыва со спортсменом на неё подала в суд экс-свекровь Татьяна Ивановна. Как узнал StarHit, на данный момент она должна выплатить почти 51 000 рублей по кредиту.

После развода с футболистом Алиса Аршавина (Казьмина) столкнулась со множеством трудностей. Так, она заболела серьёзным заболеванием, которое изменило её внешность до неузнаваемости. Более того, по воле матери бывшего мужа оказалась в суде: Татьяна Ивановна настаивала на том, что экс-невестка незаконно жила в её квартире, и требовала выплатить компенсацию.

Суд встал на сторону матери Аршавина, которая настаивала на компенсации в 1 920 000 рублей за незаконное проживание в её квартире. На данный момент долг Казьминой составляет более 50 000 рублей. Неизвестно, удастся ли ей его выплатить. Стоит заметить, что женщина перестала делиться подробностями своей жизни в социальных сетях: она удалила почти все фотографии и закрыла профили. На связь с подписчиками она также не выходит.

"Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили всё общение. У неё была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Теперь же Алиса отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Ей справедливо дали по носу за все выкрутасы", — говорила Татьяна Ивановна в беседе с порталом.

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Ранее Лайф писал, что суд поддержал иск матери футболиста Андрея Аршавина, которая потребовала компенсацию в 1 920 000 рублей у бывшей невестки Алисы Аршавиной (Казьминой) за незаконное проживание в её квартире. В ноябре 2021 года Красносельский районный суд Петербурга в удовлетворении требований матери футболиста отказал, но та обратилась в другую инстанцию.

Оксана Попова

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