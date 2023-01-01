Англичане остались без новогоднего фейерверка из-за моржа Тора

Жители английского приморского города Скарборо (графство Северный Йоркшир) встретили Новый год в компании моржа, заплывшего накануне в городскую гавань. Чтобы не потревожить животное, городской совет решил не устраивать новогодний фейерверк. Об этом пишет газета Guardian.

"Мы разочарованы тем, что нам пришлось отменить проведение фейерверков, но благополучие моржа важнее", — пояснил глава совета Стив Сиддонс.

По данным издания, самец массой около тонны, которого окрестили Тором, в начале декабря был замечен на побережье графства Хэмпшир на юге Англии. За три недели он преодолел не менее 650 километров, продвигаясь на север, в родные арктические воды. Состояние моржа не вызывает опасений, но на восстановление сил ему может понадобиться несколько дней.