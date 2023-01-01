Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

По его данным, Ким Чен Ыну прислали телеграммы ряд глав стран, общественных деятелей и политиков. Среди них лидеры Белоруссии, Монголии, Сингапура, Туркмении, Армении, Азербайджана, а также главы политических организаций из РФ, Португалии, Вьетнама, Индонезии, США.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с новым, 2023 годом. В традиционном обращении российского лидера в этом году также приняли участие военнослужащие. Первыми новогоднее послание увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.