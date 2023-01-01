Назван способ изгнать непрошеных гостей с помощью вина
Interia: Пробки от вина помогут избавиться от непрошеных гостей — насекомых
Пробка вина может помочь избавиться от насекомых в доме. Сделать отпугиватель для непрошеных гостей может любой, пишет Interia.
"С помощью пробки от вина мы можем соорудить отпугиватель, который прогонит из дома пауков и нежеланных насекомых", — отмечает автор статьи.
Инструкция проста: нужно пропитать пробку эфирными маслами. Она создаст для насекомых неблагоприятную среду, и в доме их станет меньше. Кроме того, в местах, где много света, можно поставить горшки с ароматными растениями, такими как мята, лаванда, розмарин, базилик и мелисса. Но уход за этими растениями может доставлять некоторые трудности, поэтому можно раскладывать по дому засушенные пучки или букеты этих растений, советует автор публикации.
Ранее врач скорой медицинской помощи высшей категории Александр Мулов рассказал, что делать, если пробка от игристого случайно выстрелила в человека. Подобные инциденты случаются не так часто, отметил медик, однако, если такое всё же произошло, нужно сразу заняться травмой.
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