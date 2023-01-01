Назван способ изгнать непрошеных гостей с помощью вина

Пробка вина может помочь избавиться от насекомых в доме. Сделать отпугиватель для непрошеных гостей может любой, пишет Interia.

"С помощью пробки от вина мы можем соорудить отпугиватель, который прогонит из дома пауков и нежеланных насекомых", — отмечает автор статьи.

Инструкция проста: нужно пропитать пробку эфирными маслами. Она создаст для насекомых неблагоприятную среду, и в доме их станет меньше. Кроме того, в местах, где много света, можно поставить горшки с ароматными растениями, такими как мята, лаванда, розмарин, базилик и мелисса. Но уход за этими растениями может доставлять некоторые трудности, поэтому можно раскладывать по дому засушенные пучки или букеты этих растений, советует автор публикации.