Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме партии страны дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, находящуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР", — сказано в сообщении.