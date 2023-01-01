Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме партии страны дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
"Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, находящуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР", — сказано в сообщении.
Также на пленуме Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.