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1 января, 05:08

Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР

<p>Фото © <a href="https://www.kcna.kp/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Фото © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме партии страны дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, находящуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР", — сказано в сообщении.

Также на пленуме Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

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Андрей Бражников

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