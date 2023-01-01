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1 января, 04:39

Армия КНДР получила 30 сверхкрупных РСЗО, способных нести ядерные боеголовки

<p>Армия КНДР получила 30 сверхкрупных РСЗО. Фото © <a href="https://www.kcna.kp/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Армия КНДР получила 30 сверхкрупных РСЗО. Фото © ЦТАК

Военно-промышленный комплекс КНДР приурочил к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи поставку в армию 30 комплексов РСЗО калибра 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии передачи.

По его словам, эти вооружения "обладают высокой способностью огибания рельефа, манёвренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения". В зоне поражения этих комплексов находится вся территория Южной Кореи, на них можно "разместить тактическое ядерное оружие", утверждает лидер КНДР. Судя по опубликованным фотографиям с церемонии, каждая установка может нести по шесть ракет.

Ким Чен Ын заявил, что именно из таких орудий калибра 600 мм были произведены ракетные пуски 31 декабря и 1 января. Запуски, произведённые в последний день прошлого года, были "контрольно-проверочной стрельбой", а пуск в первый день 2023 года — стрельбой из одного из переданных армии РСЗО.

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Ранее стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В ответ Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил Пхеньяну решительный протест.

Андрей Бражников

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