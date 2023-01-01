Армия КНДР получила 30 сверхкрупных РСЗО, способных нести ядерные боеголовки

Военно-промышленный комплекс КНДР приурочил к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи поставку в армию 30 комплексов РСЗО калибра 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии передачи.

По его словам, эти вооружения "обладают высокой способностью огибания рельефа, манёвренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения". В зоне поражения этих комплексов находится вся территория Южной Кореи, на них можно "разместить тактическое ядерное оружие", утверждает лидер КНДР. Судя по опубликованным фотографиям с церемонии, каждая установка может нести по шесть ракет.