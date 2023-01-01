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1 января, 04:18

Названы 3 лучших народных средства от похмелья

Нарколог Иванов перечислил эффективные народные средства от похмелья

Народные средства — самый действенный способ в борьбе с тяжёлым похмельем. Специализированные препараты иногда не дают ожидаемого эффекта, а обычный рассол всегда выполняет свою задачу. Об этом рассказал врач-нарколог Андрей Иванов.

"Чем хорош огуречный рассол — там содержится много микроэлементов. И, если напился до рвоты, идёт большая потеря электролитов — и хорошо этот дефицит восполнить таким рассолом", — объяснил нарколог в интервью для 5-tv.ru.

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По словам медика, капустный рассол тоже достаточно эффективно справляется с похмельем. Особенно если в его составе есть брусника и клюква. В таком рассоле большое количество витамина С, который действует как детоксикант. Также нарколог рекомендует после застолья употреблять домашний некрепкий квас. Он восполняет недостаток воды в организме и снимает сухость во рту. Альтернативой квасу являются чайный гриб и ягодный морс.

Врач отметил, что продуктом номер один от похмелья считается минеральная вода, которая способна нейтрализовать закисление крови после употребления алкоголя. А вот с помощью чая, кофе и алкогольных напитков с похмельем бороться нарколог не рекомендует, так как они могут привести к стремительному ухудшению самочувствия.

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Ранее и врач-терапевт Елена Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье. Она отметила, что препарат нужно принимать в дозировке один грамм на один килограмм веса, а если суммировать количество таблеток, которое нужно выпить, то получится очень много.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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