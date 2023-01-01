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1 января, 03:48

Кардиолог объяснил, кому грозит "праздничное сердце" после новогодних застолий

Кардиолог Бойцов рассказал, кому грозит "праздничное сердце" после новогодних застолий

Синдром праздничного сердца чаще всего проявляется после новогодних застолий. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Медик отметил, что иногда аритмии возникают почти сразу, а иногда — через 12–36 часов после празднования. Провоцирует это опасное для жизни состояние, как правило, чрезмерное употребление алкоголя.

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"Наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам или после праздников, отпусков", — пояснил кардиолог в беседе с АиФ.

Врач добавил, что чаще всего синдром со временем купируется, но в течение года присутствует вероятность рецидива — порядка 20–30%. Синдром праздничного сердца способен обезвоживать организм и увеличивать потребление солёной пищи, кофеина, сокращать сон и физическую активность.

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Бойцов отметил, что основное клиническое проявление недуга — это учащённое сердцебиение. Также могут появляться одышка, слабость и стенокардия. Главным методом лечения синдрома праздничного сердца является полный отказ от алкоголя, подытожил кардиолог.

Ранее Лайф рассказывал, что спиртные напитки, в том числе и шампанское, могут быть крайне опасными для тех, кто страдает от болезней вен.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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