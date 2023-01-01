Кардиолог объяснил, кому грозит "праздничное сердце" после новогодних застолий

Синдром праздничного сердца чаще всего проявляется после новогодних застолий. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Медик отметил, что иногда аритмии возникают почти сразу, а иногда — через 12–36 часов после празднования. Провоцирует это опасное для жизни состояние, как правило, чрезмерное употребление алкоголя.

"Наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам или после праздников, отпусков", — пояснил кардиолог в беседе с АиФ.

Врач добавил, что чаще всего синдром со временем купируется, но в течение года присутствует вероятность рецидива — порядка 20–30%. Синдром праздничного сердца способен обезвоживать организм и увеличивать потребление солёной пищи, кофеина, сокращать сон и физическую активность.