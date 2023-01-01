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1 января, 03:06

Американцев довёл до истерики "пугающий" новогодний твит Байдена

Пользователей Twitter довело до истерики "пугающее" новогоднее заявление Байдена

<p>Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS/status/1609346172325445632/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">POTUS</a></p>

Джо Байден. Фото © Twitter / POTUS

Президент США Джо Байден снова подвергся насмешкам со стороны американцев. В этот раз поводом стало новогоднее заявление главы государства в официальном аккаунте в "Твиттере".

"Готов делать дела в 2023 году", — написал Байден и прикрепил фото на фоне зелёной лужайки на территории Белого дома, где он поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой.

Комментаторы с иронией отнеслись к твиту президента США. Многие сочли его поводом для шуток над преклонным возрастом хозяина Овального кабинета и его умственными способностями.

"В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — сыронизировал юзер с ником Year Zero – Rory Biller.

"Твоя жена знает, что ты на улице?" — поинтересовался пользователь Boomer Mays.

"Я уверен, что он идёт не в ту сторону", — посмеялся другой юзер.

"Пугающе!" — признался MatthewJshow.

"Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" — спросил King B.

"А какие-нибудь ты сделал в 2022-м?" — поддержал Oclasus.

"Больше отмывания денег?" — написал пользователь Tim Anderson.

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Ранее бывший президент США Дональд Трамп обратился к американцам с рождественским поздравлением, в котором оскорбил Джо Байдена. Политик назвал его умственно отсталым.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США

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