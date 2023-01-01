Что будет с организмом при отказе от алкоголя на месяц: 4 последствия

Злоупотребление алкоголем повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При отказе от спиртного всего на один месяц давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается, рассказала доктор реабилитационной клиники "Деламер" Кэтрин Карни в беседе с Telegraph.

По её словам, такой эксперимент крайне благоприятно скажется на работе всего организма. Алкоголь ухудшает качество сна. Если не пить на протяжении месяца, то сон нормализуется, впоследствии появится лёгкость и бодрость на протяжении дня.

"Месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья", — объяснила доктор и добавила, что регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье.

Карни привела результаты опроса, согласно которому 56% британцев заявили, что пьют, чтобы просто расслабиться. Доктор объяснила, что облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом из-за пагубной привычки может серьёзно ухудшиться.