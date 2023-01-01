Россияне выбрали топ-10 лучших отечественных фильмов на Новый год

По традиции россияне каждый год 31 декабря включают телевизор для того, чтобы посмотреть самые любимые новогодние фильмы. "Мосфильм" попросил зрителей назвать десять самых, по их мнению, новогодних отечественных фильмов.

Так, самым новогодним фильмом для россиян стала "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Эльдара Рязанова. На втором месте в рейтинге самых любимых кинокартин новогодней ночи оказались "Чародеи" Константина Бромберга. Третье место заняла "Карнавальная ночь", режиссёром которой является Эльдар Рязанов. Четвёртое место жители России отдали фильму "Морозко", а на пятом месте оказались "Новогодние приключения Маши и Вити".

В десятку вошли ленты "Ёлки" (единственная современная картина в списке), "Эта весёлая планета", "Зигзаг удачи", "Джентльмены удачи", "Вечера на хуторе близ Диканьки". Опрос проводили в Сети, в том числе в соцсетях канала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нём приняли участие 1142 россиянина всех возрастов.