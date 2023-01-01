Россиянам объяснили, кто имеет право на повышенную зарплату в январе

Если в период выходных и праздничных дней сотрудники выходят на работу, в том числе с 1 по 8 января в этом году, то двойной оплате подлежат все эти дни, а не только государственные праздники 1 и 7 января. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам специалиста, всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня или смены, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов).

В случае если сотрудник вышел на работу по собственной инициативе, т.е. документально это никак не оформлено, ему не обязаны предоставлять дополнительный выходной или делать доплату. Также эксперт напомнила правило, которое действует для всех, кто выходит на работу в праздничные дни: работник имеет право получить за выход в праздники или двойную оплату, или одинарный размер, но с предоставлением дополнительного выходного дня.

"Часто сотрудники рассчитывают на дополнительную премию за работу в выходные и праздничные дни. К сожалению, если в положении о премировании ничего по этому поводу не сказано, премия не начисляется", — пояснила Лебединская в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавила, что не получат двойную оплату и те, кто дежурит, так как дежурства компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула с той же продолжительностью, что и дежурство. Кроме того, Лебединская перечислила отдельные категории работников, которые имеют право отказаться от работы в выходные и праздничные дни: женщины с детьми до трёх лет, инвалиды, матери и отцы, воспитывающие без супруга/супруги детей в возрасте до 14 лет, а также опекуны и другие лица, воспитывающие детей такого возраста без матери.