Топ-5 идей, чем заняться на новогодних каникулах

Перед новогодними выходными всегда есть чем заняться: закупить продукты, составить меню, сделать заготовки, купить и украсить ёлку, дом. Затем наступает долгожданное 31 декабря: бой курантов, кульминация. А дальше начинаются каникулы, и в это время нужно себя чем-то занять. На этот случай портал Nur24 составил топ-5 занятий для зимних праздников.

Первое занятие, которое подойдёт для всей семьи, — это кулинария. Ничто так не облагораживает, как совместный труд, поэтому можно всем членам семьи вместе приготовить что-то душевное и вкусное, например пельмени. У этого блюда много вариаций — от миниатюрных равиоли до чебуреков с разными начинками.

Второе занятие, которое поможет развлечься на зимних каникулах, — это прогулка и фотографирование. Так, можно пройтись по городу и устроить съёмки на фоне интересных мест и новогодних украшений. Это поднимет настроение и поможет открыть город с новой стороны.

Ещё одно занятие, которое поможет не только весело, но и с пользой провести праздничные дни, — это уборка. Не стоит нести мусор в новый год жизни, поэтому можно устроить "расхламление" полок, шкафов, комнат. Психологи утверждают, что этот процесс помогает справиться со стрессом и поднять себе настроение.

Четвёртое интересное времяпрепровождение на праздники — это настольные игры. Интересных и интеллектуальных "настолок" достаточно много, но наиболее популярные из них — это активити, дженга, имаджинариум.

Пятым занятием на новогодних каникулах может стать просто отдых. В эти дни можно устроить день лени: ничего не делать, заказать доставку еды, лежать, спать и смотреть фильмы.