Коридоры затмений в 2023 году: Как избежать неудач и обрести себя в роковое время

В 2023 году ожидается сразу два коридора затмений. Это не опасные, а, скорее, очень важные периоды, когда нужно следовать простым рекомендациям. О том, чего ждать от будущих космических явлений, сообщает eaomedia.ru.

Первый коридор затмений — с 20 апреля по 5 мая

20 апреля 2023 года ожидается день полного солнечного затмения в знаке зодиака Телец. Коридор закроется полутеневым лунным затмением в Скорпионе 5 мая. В промежутке между этими датами люди могут переживать много непривычных и даже странных событий. Чтобы они не обернулись неудачами, нельзя терять бдительность.

В основном речь идёт об отношениях: во время коридора затмений могут объявиться бывшие возлюбленные, пары рискуют серьёзно поссориться. Во втором случае астрологи советуют изо всех сил стараться пережить конфликт. Это выведет отношения на новый уровень, партнёры больше узнают друг друга. Однако стоит постараться не ругаться, если на то нет конкретной причины.

А вот поиск новой любви в этот период кончится феноменальным успехом. То же касается возможности завести новых друзей и встретить хорошую компанию, в том числе на работе. Астрологи рекомендуют с 20 апреля по 5 мая строить деловые планы, идти на важные встречи и совершать выгодные сделки.

Второй коридор затмений — с 14 по 28 октября

14 октября в Весах ожидается солнечное затмение, а 28 октября — лунное в Овне. Стихии огня и воздуха подействуют одновременно, что даст людям ориентир в финансовой и рабочей сферах. В этот коридор затмений рекомендуется уходить с нелюбимой работы, устраиваться на новую или вовсе менять сферу деятельности. Особенно это касается тех, кто испытывает эмоциональное выгорание.