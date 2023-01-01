Доброе утро 1 января: 10 способов справиться с похмельем, о которых вы не знали Вот оно и настало — 1 января. Новый год, конечно, встретили прекрасно, теперь бы ещё первый его день пережить. Как справиться с похмельем в сжатые сроки. 31 декабря 2022, 23:40 Обложка © shutterstock

Йога

Конечно, сложно представить, как первого января вы штурмуете коврик, словно Эверест. Особенно после тазика оливье и энного количества шампанского, которое употребили накануне. Но метод, говорят, работает.

Разумеется, не нужно переходить ко всевозможным скручиваниям. Максимум — наклоны (Прасариты Падоттанасаны вполне будет достаточно).

Метод Петра I

Первый российский император тоже страдал после большого количества выпитого. В качестве метода избавления от похмелья он... надевал валенки на ноги.

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Царь и его придворные врачи верили, что овечья шерсть согревала ноги и расширяла сосуды. Метод жив и по сей день во многих российских деревнях. Работает лучше, если сочетать его с прогулкой на свежем воздухе, а не гулять по дому в такой обуви.

Банан, мёд и лимон

Эти нехитрые ингредиенты помогают не только при простуде. В цитрусе большое количество лимонной кислоты. Когда она поступает в организм, он принимается за её переработку, активируя "цикл Кребса". Вместе с кислотой перерабатываются и токсичные продукты распада алкоголя. То есть вы будете, по сути, выводить токсины из организма.

Что касается мёда, его нужно дробно принимать в течение всего дня. Общая доза, которую рекомендуют врачи, — 100 мл. В мёде содержатся необходимые микроэлементы и фруктоза, которая нейтрализует токсины.

А бананы содержат калий, который вы потеряли из-за мочегонного воздействия алкоголя.

Рисовая каша и плов

Оговоримся сразу, блюда довольно хитрые: могут действовать как "антипохмелин", но есть риски и усугубить положение. В рисе содержатся адсорбирующие вещества, которые буквально впитывают в себя те самые токсины, из-за которых утро 1 января превращается в сплошное страдание.

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Но есть одно важное уточнение: рис при похмелье поможет только в случае, если вы опустошите кишечник не позже чем через шесть часов после употребления алкоголя. Иначе рис будет препятствовать фильтрации спиртного в организме.

Коктейль "Оливье-2"

Отвар из овощей поможет как минимум встать на ноги. Хотя его состав выглядит, прямо скажем, странно. Берём 500 мл воды, добавляем 100 грамм картофеля, по 50 граммов петрушки, моркови, сельдерея и варим всё 10 мин (не солить!). Этот отвар поможет вывести из организма токсины. Вкус его, конечно, оставляет желать лучшего.

На форумах обсуждают и ещё более странный вариант. В равных пропорциях смешать пропущенные через блендер или мелко нарезанные кинзу и петрушку, а также минералку и кефир.

По-немецки

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Речь идёт о блюде "Рольмопс" из сельди, которое вы вполне можете приготовить ещё днём 31 декабря. Нам потребуется пол-литра воды, две луковицы, корица молотая, чайная ложка сахара, немного гвоздики, растительное масло, молотый черный перец, две моркови, 3%-ный уксус и полкило солёной сельди.

Чистим и тонко режем лук и морковь. Кипятим воду в кастрюле, добавляем морковь, лук, лавровый лист, щепотку перца, гвоздику, корицу, сахар. Это всё варим 15 минут. Добавляем уксус и варим ещё три минуты. После этого остужаем, достаём рыбу и корнеплоды. Сельдь чистим, удаляем косточки. Филе смазываем растительным маслом, выкладываем лук и морковь. Отправляем в холодильник на 24 часа.

Мороженое

Удивительный, но крайне действенный метод. Особенно подойдёт ванильный пломбир без наполнителей. По сути, организм активизируется из-за холода и начинает перерабатывать все вредные вещества, которые вы в него занесли. Главное, не перестараться, иначе похмелье рискует перерасти в ангину.

В Южной Корее в 2016 году, к слову, изобрели даже специальное цитрусовое мороженое от похмелья. Называется оно в переводе на русский "Крепись". В состав продукта входит традиционное средство, при помощи которого в стране борются с синдромом: сок говении сладкой, или конфетного дерева.

Томатный сок

В томатном соке много витаминов, пектин, яблочная и янтарная кислота, которые могут справиться с вредными веществами в организме. Кроме того, напиток восстанавливает утерянный витамин C, электролиты (натрий, калий, магний). Некоторые "страдальцы" советуют делать безалкогольный вариант "Кровавой Мэри" — добавлять соль. Полезные качества такого напитка не доказаны, но вкус вполне неплохой.

Японские учёные в 2012 году доказали, что у томатного сока перед водой действительно есть преимущество при похмелье. Так, те, кто употреблял этот напиток, на 50 минут быстрее приходили в себя, чем те, кто "лечился" водой.

Кофе

Кофеин содержится во многих антипохмельных препаратах, но в небольших количествах. При похмелье он поможет как "один из составляющих". То есть выпить чашечку эспрессо и ждать, что резко полегчает, бесполезно.

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Важно. Кофе должен быть сваренным, причём желательно не в турке, а в кофемашине (и лучше из зёрен, а не "капсул"). Так в напитке сохраняется больше микроэлементов, так необходимых организму в этот тяжёлый день. И, да, "латте с сиропом и маршмелками" здесь не поможет. Только эспрессо или американо.

Отвар из овса

Овсяной отвар оказывает всестороннюю помощь при похмелье. Такой напиток снимает отёки и головную боль, помогает переварить алкоголь, спасает от отравления.

В отделе здоровой пищи, в аптеке или в гипермаркете покупаем неочищенные зёрна овса. (Меньше подойдут овсяные хлопья, ещё меньше — геркулес. Но если вариантов нет вообще, сгодится и это). Заливаем стакан того, что нашли, четырьмя-пятью стаканами бутилированной воды. Варим наш напиток 15–20 минут. За пять минут до готовности добавляем ложку мёда (особенных полезных свойств он не даст, но напиток будет явно съедобнее). Принимать два раза по пол-литра с интервалом в 40 минут.

Авторы Мари Медведева