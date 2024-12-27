Бесполезно и опасно: Врач опровергла популярные мифы о борьбе с похмельем

Проблема избавления от похмелья становится особенно актуальной в Новый год. Любители выпить пробуют разные способы привести себя в порядок, даже не осознавая, что некоторые из них не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Так, чудодейственный эффект контрастного душа является мифом, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Многие верят, что резкая смена температуры поможет взбодриться и прийти в себя. Но такой метод может привести к резкому скачку давления, что особенно рискованно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила она в беседе с «Газетой.ru».

Ударить по здоровью может и крепкий кофе, подчеркнула эксперт. По её словам, кофеин ускоряет обезвоживание организма, спровоцированное алкоголем, в результате чего усиливается головная боль. Не стоит в Новый год налегать и на рассол. Конечно, он восполняет потерянные соли, однако может привести к раздражению и без того пострадавшего желудка.