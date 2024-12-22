Как восстановить микрофлору кишечника после новогодних застолий: советы врача
Гастроэнтеролог Ноев: Алкоголь негативно влияет на микрофлору кишечника
В ЖКТ взрослого человека уживаются от 300 до 500 видов бактерий и грибов, которые образуют микрофлору кишечника. Микроорганизмы необходимы для переваривания пищи и других задач, выполнение которых может замедлиться под воздействием негативных факторов, что в итоге скажется на здоровье человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев.
Он подчеркнул в интервью «Вечерней Москве», что негативными факторами считаются стресс, неправильное питание, алкоголь, курение и другие, поэтому очень важно после новогодних застолий восстановить микрофону кишечника. Для этого следует обратиться к врачу и сдать анализы. При выявлении проблем придётся изменить рацион.
«На момент лечения показан щадящий лечебный стол без сырых овощей и фруктов, без кускового мяса. Нужно есть паровую рыбу, «блендированные» супы, каши на воде, сваренные со слизью. Также полезны кишечные лечебные чаи, овсяные и льняные кисели», — отметил диетолог.
По его словам, чтобы восстановить микрофлору кишечника, нужно будет перейти на дробное сбалансированное питание. Кроме того, врач назначит пробиотики, которые стимулируют рост и активность полезных бактерий. А ещё пациенту придётся контролировать уровень стресса.
Ранее россиян предупредили об опасности хелсизма — нового модного недуга. Кроме того, диетолог напомнила, какой продукт из вашего холодильника спасёт от похмелья. В свою очередь, врач раскрыл лекарственную дозировку кофе.
Kandinsky 3.1 / Life.ru