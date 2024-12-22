Как восстановить микрофлору кишечника после новогодних застолий: советы врача

В ЖКТ взрослого человека уживаются от 300 до 500 видов бактерий и грибов, которые образуют микрофлору кишечника. Микроорганизмы необходимы для переваривания пищи и других задач, выполнение которых может замедлиться под воздействием негативных факторов, что в итоге скажется на здоровье человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев.

Он подчеркнул в интервью «Вечерней Москве», что негативными факторами считаются стресс, неправильное питание, алкоголь, курение и другие, поэтому очень важно после новогодних застолий восстановить микрофону кишечника. Для этого следует обратиться к врачу и сдать анализы. При выявлении проблем придётся изменить рацион.

«На момент лечения показан щадящий лечебный стол без сырых овощей и фруктов, без кускового мяса. Нужно есть паровую рыбу, «блендированные» супы, каши на воде, сваренные со слизью. Также полезны кишечные лечебные чаи, овсяные и льняные кисели», — отметил диетолог.