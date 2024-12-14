Врач рассказала, нужно ли после плотного обеда растрясти жиры

После сытного обеда часто возникает желание поспать, однако ради здоровья и хорошего самочувствия лучше поступить по-другому. По словам врача Веры Серёжиной, вместо сна лучше прогуляться и немного подвигаться.

«Умеренная физическая активность, такая как лёгкая пешая прогулка, активизирует работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Это способствует более быстрому продвижению переваренной пищи и предотвращает такие неприятные явления, как вздутие живота и запоры», — объяснила она в беседе с РИАМО.

Кроме того, активность после еды увеличивает приток крови к органам пищеварения, улучшая всасывание питательных веществ. Прогулка помогает снизить уровень сахара в крови и благотворно влияет на обмен веществ. Однако перегружаться не стоит, поскольку интенсивные тренировки сразу после еды имеют противоположный эффект и нарушают нормальный процесс пищеварения. Они могут привести к чувству тяжести в животе, тошноте и изжоге. Оптимальной считается спокойная прогулка продолжительностью 10-15 минут, подчеркнула врач.