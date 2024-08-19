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19 августа, 01:17

Диетолог рассказал, сколько времени нужно тратить на обед

Врач Березников заявил, что идеальный обед должен длиться 25–30 минут

Стало известно, сколько должен длиться идеальный обед. Как заявил в беседе с RT доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников, на приём пищи следует выделять 25–30 минут.

"Идеальный обед должен длиться 25–30 минут. Необходимо не спеша есть суп, второе — тогда вы заметите, что уже не хочется салата и десерта. Если вы обедаете быстро и съедаете все эти компоненты, то вскоре ощущаете переедание и тяжесть в желудке", — рассказал Березников.

Диетолог подчеркнул, что для лучшего усвоения пищи её необходимо принимать медленно. В то же время просмотр кино негативно влияет на этот процесс, так как человек переключает своё внимание на произведение и не контролирует порции.

Помимо того, медик посоветовал обедать вместе с родными и близкими, потому что приятное общение удерживает человека от переедания. По его словам, в таком случае человек, почувствовав сытость, даже может оставить еду на тарелке.

"Чувство голода притупляется рецепторами на растяжение в желудке, но пищевым маркером является повышение глюкозы в крови. На этот процесс нужно время, поэтому чувство сытости приходит через 10–15 минут", — заключил Березников.

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Pixabay / stokpic

Алексей Соловьёв
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