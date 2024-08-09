В Сети показали обед рабочего АвтоВАЗа за 35 рублей
Avtograd News: Рабочий на заводе АвтоВАЗа тратит на обед в столовой 35 рублей
Рабочие российского автопроизводителя АвтоВАЗ тратят на обед всего 35 рублей, предприятие компенсирует мастерам 78% от стоимости обеда в столовой. Об этом сообщает паблик Avtograd News и публикует фото обеда.
Обед рабочего АвтоВАЗа. Фото © VK / Avtograd news
"Вазовцев неплохо кормят, есть свободная раздача в первую смену, есть комплексное питание круглосуточно. Порядка 78% стоимости обеда компенсирует работодатель, с работника высчитывается только около 35 рублей за питание в день", — указано в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что в России на треть вырос спрос на сотрудников автосервисов. Работодатели активно ищут, в частности, слесарей, электриков и механиков.
Shutterstock / FOTODOM / ercan senkaya