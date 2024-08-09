В Сети показали обед рабочего АвтоВАЗа за 35 рублей

Рабочие российского автопроизводителя АвтоВАЗ тратят на обед всего 35 рублей, предприятие компенсирует мастерам 78% от стоимости обеда в столовой. Об этом сообщает паблик Avtograd News и публикует фото обеда.

Обед рабочего АвтоВАЗа. Фото © VK / Avtograd news

"Вазовцев неплохо кормят, есть свободная раздача в первую смену, есть комплексное питание круглосуточно. Порядка 78% стоимости обеда компенсирует работодатель, с работника высчитывается только около 35 рублей за питание в день", — указано в сообщении.