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9 августа, 13:10

В Сети показали обед рабочего АвтоВАЗа за 35 рублей

Avtograd News: Рабочий на заводе АвтоВАЗа тратит на обед в столовой 35 рублей

Рабочие российского автопроизводителя АвтоВАЗ тратят на обед всего 35 рублей, предприятие компенсирует мастерам 78% от стоимости обеда в столовой. Об этом сообщает паблик Avtograd News и публикует фото обеда.

Обед рабочего АвтоВАЗа. Фото © VK / Avtograd news

Обед рабочего АвтоВАЗа. Фото © VK / Avtograd news

"Вазовцев неплохо кормят, есть свободная раздача в первую смену, есть комплексное питание круглосуточно. Порядка 78% стоимости обеда компенсирует работодатель, с работника высчитывается только около 35 рублей за питание в день", — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в России на треть вырос спрос на сотрудников автосервисов. Работодатели активно ищут, в частности, слесарей, электриков и механиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ercan senkaya

Дарья Нарыкова
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