В России на треть вырос спрос на сотрудников автосервисов

За первое полугодие 2024 года в России зафиксировано повышение спроса на работников станций техобслуживания (СТО) на 17-30%. Особенно востребованностью пользуются слесари, электрики, механики и ещё ряд специалистов.

Согласно данным газеты "Известия", на вышеуказанные вакансии, а также на объявление о поиске специалистов по детейлингу (комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем) и шиномонтажников приходится минимум два резюме от соискателей.

"Потребность в кадрах растёт. Высокий спрос формирует и сезонность бизнеса. Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей", — отметила HR-директор компании Ирина Кулиева, поясняя вероятные причины повышения спроса на работников СТО.