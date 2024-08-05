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5 августа, 09:16

В России на треть вырос спрос на сотрудников автосервисов

"Известия": В РФ на 17-30% вырос спрос на сотрудников станций техобслуживания

За первое полугодие 2024 года в России зафиксировано повышение спроса на работников станций техобслуживания (СТО) на 17-30%. Особенно востребованностью пользуются слесари, электрики, механики и ещё ряд специалистов.

Согласно данным газеты "Известия", на вышеуказанные вакансии, а также на объявление о поиске специалистов по детейлингу (комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем) и шиномонтажников приходится минимум два резюме от соискателей.

"Потребность в кадрах растёт. Высокий спрос формирует и сезонность бизнеса. Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей", — отметила HR-директор компании Ирина Кулиева, поясняя вероятные причины повышения спроса на работников СТО.

Россиянам назвали самые частые ошибки при составлении резюме
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Ранее HR-специалисты назвали главные ошибки выпускников вузов. По словам экспертов, почти половина компаний не обращают внимания, какое учебное заведение окончил специалист.

Обложка ©

Freepik / standret

Мария Любицкая
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